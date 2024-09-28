Прогноз магнітних бур на жовтень – що чекати метеозалежним людям

З 10 жовтня очікується пік сонячної активності.

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Працівники сонячних лабораторій, які постійно спостерігають за активністю Сонця, попереджають про магнітні бурі, що можуть негативно вплинути на людей, залежних від погодних умов. Під час періодів високої сонячної активності наша зірка викидає енергію в космос, що на Землі призводить до виникнення магнітних бур. Про це пише УНІАН.

У жовтні 2024 року очікується кілька магнітних бур, що можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Перша сильна магнітна буря прогнозується з 3 по 6 жовтня. На початку цей природний феномен досягне сили 4 бали, а згодом підніметься до 5. Наступна підвищена сонячна активність очікується з 10 по 12 жовтня, коли потужність бурі зросте до 6 балів.

Слабка одноденна буря прогнозується 17 жовтня, а з 22 по 26 жовтня очікується тривала, але слабка буря (не вище 4 балів). Останній викид сонячної енергії цього місяця очікується 29 жовтня з потужністю 4 бали.

Важливо зазначити, що цей прогноз може змінюватися, оскільки передбачити поведінку Сонця на тривалий період є складним завданням. Метеозалежні люди, літні люди та ті, хто має хронічні захворювання, можуть відчувати погіршення самопочуття під час бурі. Частими симптомами є запаморочення, головний біль, нудота, біль у м'язах, безсоння та дратівливість.

Для полегшення стану в дні магнітних бур рекомендується дотримуватися здорового способу життя: уникати алкоголю, енергетичних напоїв і жирної їжі, уникати конфліктів, дотримуватися режиму сну та підтримувати фізичну активність. Якщо стан здоров’я погіршується, варто звернутися до лікаря.

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