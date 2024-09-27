Трамп перед переговорами похвалив Зеленського за його дії під час спроби імпічменту в Конгресі

Він чітко сказав, що президент Трамп не зробив нічого неправильного, — заявив Дональд Трамп.

Кандидат у президенти від республіканців, колишній президент США Дональд Трамп напередодні зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським підкреслив, що між ними існують "гарні стосунки", а також відзначив, як Зеленський проявив себе під час спроби оголосити Трампу імпічмент у Конгресі за нібито тиск на Україну питанням військової допомоги. Про це повідомляє ЄП.

"Він чітко сказав, що президент Трамп не зробив нічого неправильного. Він сказав це дуже чітко й однозначно. І ці "яструби" з імпічментом змушені були одразу відступитися. Він міг почати говорити, що чогось "не знає", "не впевнений". Але він був… як сталевий, він сказав: "Президент Трамп не скоїв нічого неправильного", – заявив Трамп.

Також Трамп зазначив, що має хороші стосунки з Зеленським, після чого згадав про схожі взаємини з путіним, висловивши впевненість у можливості швидко домовитися про припинення війни.

Раніше ми писали, що Зеленський зустрівся з Трампом у Нью-Йорку.

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