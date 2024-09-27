Трамп перед переговорами похвалил Зеленского за его действия при попытке импичмента в Конгрессе

Он четко сказал, что президент Трамп не сделал ничего неправильного, – заявил Дональд Трамп.

Кандидат в президенты от республиканцев, бывший президент США Дональд Трамп накануне встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнул, что между ними существуют "хорошие отношения", а также отметил, как Зеленский проявил себя при попытке объявить Трампу импичмент в Конгрессе за якобы давление на Украину в вопросе военной помощи. Об этом сообщает ЕП.

"Он четко сказал, что президент Трамп не сделал ничего неправильного. Он сказал это очень четко и однозначно. И эти "ястребы" с импичментом вынуждены были сразу отступиться. Он мог начать говорить, что чего-то "не знает", "не уверен". Но он был… как стальной, он сказал: "Президент Трамп не совершил ничего неправильного", – заявил Трамп.

Также Трамп отметил, что имеет хорошие отношения с Зеленским, после чего упомянул о схожих отношениях с путиным, выразив уверенность в возможности быстро договориться о прекращении войны.

Ранее мы писали, что Зеленский встретился с Трампом в Нью-Йорке.

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