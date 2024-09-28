На Киевщине мужчина угрожал знакомому гранатой из-за ревности

Полиция Киевской области открыла дело на мужчину за угрозы гранатой.

Полиция Киевщины сообщила о подозрении 36-летнему жителю Славутича, который угрожал знакомому гранатой из-за ревности к своей сожительнице. Инцидент произошел 25 сентября, когда местный житель обратился в полицию, став свидетелем угроз. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Правоохранители установили, что спор между злоумышленником и его знакомым возник на почве ревности. Во время конфликта мужчина достал гранату и начал угрожать применить ее.

Следствие выяснило личность подозреваемого, который ранее имел проблемы с законом. Во время обыска в его квартире были изъяты осколочный фугасный зажигательный снаряд и корпус гранаты Ф-1 с запалом, которые он закопал в лесополосе.

Злоумышленника задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса. Ему объявлено подозрение за незаконное приобретение, ношение и хранение боевых припасов (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины) и угрозы убийством (ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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