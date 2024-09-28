За открытым участком метро Демеевская – Лыбидская на синей линии усиленно наблюдают

Полноценное движение поездов между станциями Героев Днепра – Теремки возобновили 12 сентября.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Как писала «Судебно-юридическая газета», 12 сентября было возобновлено движение поездов на участке синей линии метро между станциями Демеевская – Лыбидская после проведенных восстановительных работ.

В КГГА сообщают, что на данный момент подрядная организация вместе со специалистами метрополитена в течение двух месяцев проводит усиленный постоянный надзор и геодезический мониторинг, а также маркшейдерские замеры.

Как сообщает КП «Киевский метрополитен», в течение всего времени эксплуатации никаких отклонений не установлено.

В то же время, по рекомендациям подрядной организации, на время усиленного надзора за состоянием туннельных сооружений после восстановительных и строительных работ на этом участке установлена ​​скорость 40 км/ч для электропоездов с последующим ее увеличением в течение первых 180 дней эксплуатации тоннеля.

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