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У Києві відновили повноцінний рух синьою гілкою метро, вже проїхали і перші поїзди

09:14, 12 вересня 2024
12 вересня у столиці запустили перші поїзді між станціями «Героїв Дніпра» - «Теремки», де проходив тривалий ремонт.
У Києві відновили повноцінний рух синьою гілкою метро, вже проїхали і перші поїзди
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У четвер, 12 вересня, відновили повноцінний рух поїздів між станціями «Героїв Дніпра» - «Теремки» синьої гілки метро Києва.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями «Деміївська» - «Либідська» завершені. Увесь комплекс робіт тривав 9 місяців.

Кошторисна вартість усього комплексу робіт склала 383 млн грн. 

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