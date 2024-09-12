У Києві відновили повноцінний рух синьою гілкою метро, вже проїхали і перші поїзди

12 вересня у столиці запустили перші поїзді між станціями «Героїв Дніпра» - «Теремки», де проходив тривалий ремонт.

У четвер, 12 вересня, відновили повноцінний рух поїздів між станціями «Героїв Дніпра» - «Теремки» синьої гілки метро Києва.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями «Деміївська» - «Либідська» завершені. Увесь комплекс робіт тривав 9 місяців.

Кошторисна вартість усього комплексу робіт склала 383 млн грн.

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