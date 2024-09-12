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В Киеве возобновили полноценное движение по синей ветке метро, уже проехали и первые поезда

09:14, 12 сентября 2024
12 сентября в столице запустили первые поезда между станциями «Героев Днепра» – «Теремки», где проходил длительный ремонт.
В Киеве возобновили полноценное движение по синей ветке метро, уже проехали и первые поезда
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В четверг, 12 сентября, возобновили полноценное движение поездов между станциями «Героев Днепра» – «Теремки» синей ветки метро Киева.

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко сообщал, что пусконаладочные работы на обновленном участке тоннеля между станциями «Демеевская» – «Лыбидская» завершены. Весь комплекс работ продолжался 9 месяцев.

Сметная стоимость всего комплекса работ составила 383 млн. грн.

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