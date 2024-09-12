12 сентября — какой сегодня праздник и главные события

12 сентября в Украине празднуют День специалиста радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Украины.

В четверг, 12 сентября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

12 сентября в Украине празднуют День специалиста радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Украины. Этот праздник был установлен приказом министра обороны Украины от 12 января 2006 года. Однако в 2012 году его отменили вместе со многими другими профессиональными праздниками. Впоследствии, в 2021 году, приказом Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного, праздник был восстановлен. Войска радиоэлектронной борьбы играют немаловажную роль в защите стратегических систем управления войсками и оружием от препятствий врагу.

Также 12 сентября Всемирный день дельфинов. Это глобальная инициатива, направленная на повышение осведомленности о сохранении дельфинов и проблемах, с которыми они сталкиваются. Этот день напоминает о красоте, разуме и значении этих морских млекопитающих, а также о неотложной необходимости защитить их от различных антропогенных угроз, таких как разрушение среды обитания, загрязнение, охота и рыболовство.

А еще 12 сентября День школьных фотографий. Этот праздник посвящен сохранению воспоминаний о школьных годах из-за фотографий, которые часто становятся важной частью школьных альбомов. Этот день напоминает о важности документирования школьной жизни и о создании воспоминаний, которые остаются на всю жизнь. Многие школы организуют специальные фотосессии, где учащиеся могут сделать свои индивидуальные и групповые фотографии.

12 сентября День компьютерщика и программиста. Это неофициальный праздник программистов, который выпадает на 256-й день года. Число 256 выбрано не случайно: это количество чисел, которые можно выразить с помощью одного байта (2 в восьмой степени). Этот праздник является признанием важности и вклада программистов и компьютерщиков в современный мир. Они создают программы, которые упрощают нашу жизнь, автоматизируют процессы и открывают новые возможности для развития технологий.

Также 12 сентября Международный день вязания крючком. Этот праздник посвящен всем, кто увлекается вязанием крючком, и имеет целью популяризацию этого вида рукоделия. Инициатором создания этого праздника стал блогер из США, увлекшийся производством вязальных крючков. Он призвал провести международный праздник, посвященный вязанию, и эта идея нашла поддержку среди рукодельниц во всем мире. Вязание крючком имеет длинную историю, но документально подтверждено, что эта техника появилась и стала популярной только в начале XIX века. Вязанием крючком восхищались как бедняки, так и представители состоятельного класса, а позже даже королевские особы.

А еще 12 сентября Международный день осознанности. Этот праздник был начат в 2011 году издательством Wisdom Publications, специализирующимся на издании книг по буддийской философии и практических материалов об осознанности. Целью этого дня является повышение осведомленности о пользе и ценности осознанности. Осознанность помогает людям сосредотачиваться на настоящем моменте, испытывать свое тело, эмоции и потребности, а также уменьшать стресс и улучшать общее самочувствие.

12 сентября празднуют Международный день Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг. Этот праздник был начат для повышения осведомленности о важности сотрудничества между развивающимися странами для достижения общих целей устойчивого развития. История этого дня начинается с 1974 года, когда Генеральная Ассамблея ООН создала специальное подразделение для содействия техническому сотрудничеству между развивающимися государствами. В 1978 г. на конференции в Буэнос-Айресе был утвержден план действий по развитию этого сотрудничества, известный как Буэнос-Айресский план.

Какой сегодня церковный праздник

12 сентября в церковном календаре – день памяти святого священномученика Автонома. Он был епископом в Италии во время правления императора Диоклетиана (284–305). Из-за преследований христиан он покинул свою страну и поселился в Вифинии, в городке Сорея. Автоном ревностно проповедовал христианство и обратил многих язычников, основав великую церковь, которую освятил во имя Архистратига Михаила. Он рукоположил Корнилия сначала в сан диакона, а затем в пресвитера. Во время службы в храме язычники напали на него и после пыток убили, облив алтарь его кровью. После его смерти тело святого было похоронено по христианскому обычаю, а впоследствии на месте его погребения была построена церковь. Мощи святого Автонома были найдены нетленными и создан храм во его имя.

Календарь важных событий за 12 сентября:

490 год до н. э. — Марафонская битва (во время греко-персидской войны греческие войска под командованием Мильтиада одерживают победу над персидскими войсками Дария I);

1504 год — Христофор Колумб в ходе четвертого, последнего, плавание отправляется из Америки в Испанию;

1683 год — происходит Венская битва, в результате которой объединенная армия Священной Римской империи и Речи Посполитой во главе с Яном III Собеским одерживает победу над османским войском;

1789 год — французский революционер Жан-Поль Марат выпускает первый номер газеты "Друг народа";

1898 год — в Киеве открывают Киевский политехнический институт;

1934 год — образуют политический союз Латвии, Литвы и Эстонии (т. н. Балтийская Антанта);

1944 год — на территорию Германии вступают первые американские войска;

1958 год — в компании Texas Instruments создают первую микросхему;

1990 год — подписывают договор об окончательном урегулировании по Германии;

1991 год — в Киеве демонтируют монумент в честь Октябрьского переворота на Майдане Незалежности;

2008 год — в Харькове проходит первый в Украине концерт группы "Queen", который посещает около 350 тысяч зрителей.

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