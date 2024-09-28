За відкритою ділянкою метро Деміївська – Либідська на синій лінії посилено наглядають

Повноцінний рух поїздів між станціями Героїв Дніпра – Теремки відновили 12 вересня.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Як писала «Судово-юридична газета», 12 вересня було відновлено рух поїздів на ділянці синьої лінії метро між станціями Деміївська – Либідська після проведених відновлювальних робіт.

У КМДА повідомляють, що наразі на цій ділянці підрядна організація разом із фахівцями метрополітену протягом двох місяців проводить посилений постійний нагляд і геодезичний моніторинг, а також маркшейдерські заміри.

Як інформує КП «Київський метрополітен», протягом усього часу експлуатації жодних відхилень не встановлено.

Водночас, за рекомендаціями підрядної організації, на час посиленого нагляду за станом тунельних споруд після відновлювальних та будівельних робіт на цій ділянці встановлено швидкість 40 км/год для електропоїздів, із подальшим її збільшенням, протягом перших 180 днів експлуатації тунелю.

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