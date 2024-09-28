На Хмельниччині 38-річний чоловік підірвав гранатою себе та свою знайому

Попередньо встановлено, що у чоловіка в руках вибухнула граната.

На Хмельниччині в одному із сіл Дунаєвецької громади від вибуху гранати загинули 28-річна жінка та 38-річний чоловік. Попередньо боєприпас здетонував, коли пара зʼясовувала стосунки. Про це повідомляє поліція області.

Вказується, що до правоохоронців зателефонував місцевий житель та повідомив, що в сусідньому будинку стався вибух.

Поліцейські невідкладно виїхали на місце події та виявили в літній кухні тіла 28-річної мешканки будинку та 38-річного жителя Дунаєвець. Попередньо встановлено, що у чоловіка в руках вибухнула граната.

За фактом убивства та незаконного поводження з боєприпасами слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події.

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