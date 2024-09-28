На Сумщині сталася автотроща – зіткнулися дві вантажівки

Сумські правоохоронці розслідують ДТП на трасі «Суми-Конотоп-Батурин».

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Сумські правоохоронці з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася вчора поблизу селища Степанівка на трасі «Суми-Конотоп-Батурин». Про це повідомила поліція Сумської області.

Попередні дані свідчать, що 48-річний водій автомобіля «Mercedes Sprinter» скоїв зіткнення з зустрічним транспортом «Isuzu», за кермом якого перебував 43-річний чоловік.

Внаслідок аварії обидва водії отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до лікарні.

За фактом події слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження. Досудове розслідування триває.

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