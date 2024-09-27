Війну в Україні треба зупинити, а путін не має виграти — перші заяви Трампа та Зеленського на зустрічі

Дональд Трамп заявив, що у нього хороші стосунки з путіним.

Фото: Голос Америки

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом. Під час зустрічі Зеленський заявив, що він і Трамп мають "спільний погляд на те, що війна має закінчитись, путін не може перемогти, а Україна має перемогти".

Трамп повторив заяву про те, що може "швидко припинити війну в Україні, якщо його оберуть".

"У нас дуже хороші стосунки, і у мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з путіним. І я думаю, якщо ми виграємо, я думаю, що ми вирішимо це дуже швидко", – заявив Трамп.

У відповідь на це Зеленський висловив сподівання, що з ним стосунки у Трампа все ж кращі, ніж з путіним.

Президент України сказав, що хоче обговорити із Трампом свій План перемоги.

"Передусім, дуже важливо поділитися повним планом, усіма нашими кроками, як ми можемо зміцнити Україну", - наголосив Зеленський.

Трамп сказав, що Зеленський "проходить через неймовірні випробування" і "ми обговоримо план та подивимося, до чого зможемо прийти".

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