Як оплатити послуги сервісних центрів МВС онлайн – де шукати реквізити

Формуючи платіж, дуже важливо уважно вводити інформацію, щоб сплачені кошти пішли за призначенням.

Ілюстративне зображення: Головний сервісний центр МВС

Послуги сервісних центрів МВС не виключення і їх також можна швидко та зручно оплатити онлайн. Однак, формуючи платіж, дуже важливо уважно вводити інформацію, щоб сплачені кошти пішли за призначенням.

Як пояснили у Головному сервісному центрі МВС, усі реквізити, необхідні для оплати послуги, розміщені на сайті у розділі «ПОСЛУГИ» на сторінці «Реквізити для оплати та зразки заяв». Там же можна знайти шаблон квитанції оплати послуг – тут.

Однак у центрі наголошують: у зв’язку з різною вартістю бланкової продукції та номерних знаків, актуальну інформацію для оплати послуг необхідно уточнювати в регіональному сервісному центрі МВС або територіальному сервісному центрі МВС, куди плануєте звернутись.

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