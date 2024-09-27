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На Тернопільщині нетверезий водій пропонував патрульним 6 тисяч гривень

23:35, 27 вересня 2024
Чоловік намагався «домовитися» з правоохоронцями, аби уникнути адміністративної відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані.
На Тернопільщині нетверезий водій пропонував патрульним 6 тисяч гривень
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На Тернопільщині поліцейські викрили водія-порушника, який пропонував їм 6000 гривень неправомірної вигоди за нескладання адміністративного протоколу. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, у Кременці патрульні зупинили транспортний засіб ВАЗ-2115. За кермом перебував 30-річний житель Кременецької громади. Під час спілкування з чоловіком інспектори помітили, що він нетверезий й запропонували пройти тест за допомогою приладу «Драгер». Результат виявився позитивний.

Водій спробував «домовитися» з правоохоронцями та запропонував їм 6000 гривень неправомірної вигоди. Корупційне діяння задокументувала слідчо-оперативна група Кременецького райвідділу поліції.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. За таке кримінальне правопорушення чоловіку загрожує до 4 років позбавлення волі.

Окрім того, на водія поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) та винесли постанову відповідно до ч. 1 ст. 121 (Порушення правил керування або експлуатації транспортного засобу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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