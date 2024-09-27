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В Тернопольской области нетрезвый водитель предлагал патрульным 6 тысяч гривен

23:35, 27 сентября 2024
Мужчина пытался «договориться» со стражами порядка, чтобы избежать административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
В Тернопольской области нетрезвый водитель предлагал патрульным 6 тысяч гривен
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В Тернопольской области полицейские разоблачили водителя-нарушителя, который предлагал им 6000 гривен неправомерной выгоды за несоставление административного протокола. Об этом сообщает полиция региона.

Так, в Кременце патрульные остановили транспортное средство ВАЗ-2115. За рулем находился 30-летний житель Кременецкой общины. Во время общения с мужем инспекторы заметили, что он нетрезв и предложил пройти тест с помощью прибора «Драгер». Результат оказался положительным.

Водитель попытался «договориться» с правоохранителями и предложил им 6000 гривен неправомерной выгоды. Коррупционное действие задокументировала следственно-оперативная группа Кременецкого райотдела полиции.

Следователи полиции возбудили уголовное производство в соответствии с ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. За такое уголовное правонарушение мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

Кроме того, на водителя полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) и вынесшим постановление в соответствии с ч. 1 ст. 121 (Нарушение правил управления или эксплуатации транспортного средства) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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