В Тернопольской области нетрезвый водитель предлагал патрульным 6 тысяч гривен

Мужчина пытался «договориться» со стражами порядка, чтобы избежать административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

В Тернопольской области полицейские разоблачили водителя-нарушителя, который предлагал им 6000 гривен неправомерной выгоды за несоставление административного протокола. Об этом сообщает полиция региона.

Так, в Кременце патрульные остановили транспортное средство ВАЗ-2115. За рулем находился 30-летний житель Кременецкой общины. Во время общения с мужем инспекторы заметили, что он нетрезв и предложил пройти тест с помощью прибора «Драгер». Результат оказался положительным.

Водитель попытался «договориться» с правоохранителями и предложил им 6000 гривен неправомерной выгоды. Коррупционное действие задокументировала следственно-оперативная группа Кременецкого райотдела полиции.

Следователи полиции возбудили уголовное производство в соответствии с ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. За такое уголовное правонарушение мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

Кроме того, на водителя полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) и вынесшим постановление в соответствии с ч. 1 ст. 121 (Нарушение правил управления или эксплуатации транспортного средства) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.