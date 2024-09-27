В Киеве открыли современную площадку для выгула и дрессировки собак, фото

Площадку обустроили в Святошинском районе.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В Святошинском районе столицы на территории парка «Совки» открыли новую современную площадку для выгула и дрессировки собак площадью 1500 кв. м. Об этом сообщили в КГГА.

Как отмечается, обустроили ее при поддержке меценатов.

По словам директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александра Возного, площадка разделена на отдельные удобные зоны: территория для выгула и территория с оборудованием для тренировок. Специальные тренировочные снаряды позволяют владельцам заниматься со своими любимцами.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», недавно в сети стартовал флешмоб #НекупуйПрихисти, призванный популяризировать адопцию животных. Всем, кто уже приютил кота или собаку, предлагают поделиться собственной историей и рассказать, как жизнь меняется после появления любимца, взятого из приюта или улицы.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

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