Как платить налог с доходов от предоставления в аренду недвижимости

Если арендатор является физлицом, не самозанятым, то ответственным за начисление и уплату НДФЛ в бюджет является плательщик налога — арендодатель.

Главное управление ГНС в Житомирской области напомнило плательщикам порядок уплаты НДФЛ с доходов от предоставления в аренду недвижимости.

Так, в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика включается, в частности, доход от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренду (срочное владение и/или пользование), определенный в порядке, установленном п. 170.1 ст. 170 НКУ.

Если арендатор является физическим лицом, не являющимся самозанятым лицом, лицом, ответственным за начисление и уплату (перечисление) налога на доходы физических лиц в бюджет, есть плательщик налога – арендодатель.

При этом:

а) такой арендодатель самостоятельно начисляет и уплачивает налог в бюджет в сроки, установленные НКУ для квартального отчетного (налогового) периода, а именно: в течение 40 календарных дней, после последнего дня такого отчетного (налогового) квартала, сумма полученного дохода, сумма уплаченного в течение отчетного налогового года налога и налогового обязательства по результатам такого года отражаются в годовой налоговой декларации об имущественном положении и доходах;

б) в случае совершения нотариального действия по удостоверению договора аренды объектов недвижимости нотариус обязан направить информацию о таком договоре контролирующему органу по налоговому адресу плательщика налога - арендодателя по форме и способам, установленным Кабинетом Министров Украины. За нарушение порядка и/или сроков предоставления указанной информации нотариус несет ответственность, предусмотренную статьей 119-1 НКУ.

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