Совет судей и Высший совет правосудия выступили против выплаты судьям премий в 2025 году

В Совете судей Украины предложили увеличить на постоянной основе базовый размер должностного оклада судьи местного суда хотя бы до 35 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Источник фото: Совет судей

Совет судей Украины и Высший совет правосудия выступили против выплаты судьям судов первой инстанции премий в течение 2025 года в размере 40% должностного оклада.

Напомним, что соответствующее предложение, инициатором которого выступило Министерство финансов, содержится в проекте Государственного бюджета на 2025 год.

Для выплаты премий запланировано выделить судебной власти дополнительно 1 млрд. 627 млн. ​​гривен, из которых 1,3 млрд. гривен должны пойти на выплату премий, а остаток - на начисление для выплат.

Положение о премировании судей, по замыслу инициатора, должен утвердить Высший совет правосудия.

Вместе с тем, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», Закон «О судоустройстве и статусе судей» не предусматривает выплат премий судьям. Соответственно, реализация указанной инициативы предполагает внесение изменений в профильное законодательство.

Кроме того, возник вопрос, каким образом будет соблюдена справедливость определения выплат премий в судах, и на кого будет полагаться финальное решение в вопросе их выплаты.

Данные инициативы вызвали критику во время работы XX съезда судей в сентябре.

Попытка указанным образом увеличить вознаграждение судьям судов первой инстанции, при условии, что размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, используемый для расчета судейского вознаграждения, остается «замороженным» с 2021 года на уровне 2 102 гривны, вызвала сомнение, как в Совете судей, так и в делегатов съезда.

К тому же в Совете судей отметили, что фактически речь идет лишь о разовой акции с премиями, которая никоим образом глобально не решит проблему расчета размера судейского вознаграждения.

Как отметил 23 сентября во время заседания Рабочей группы по вопросам обеспечения надлежащего финансирования судебной власти председатель Совета судей Богдан Монич, указанные 1,6 млрд. гривен было бы целесообразнее направить на выплату судьям судов первой инстанции напрямую, путем увеличения базового размера должностного оклада судьи местного суда с 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц хотя бы до 35 прожиточных минимумов.

Таким образом, размер должностного оклада судьи первой инстанции, даже в случае «заморозки» прожиточного минимума на уровне 2 102 гривны, в 2025 году вырастет с 63 060 гривен до 73 570 гривен.

В определенной степени это позволит несколько «подтянуть» размер судейского вознаграждения судов первой инстанции к уровню апелляционной инстанции.

Впрочем, указанная инициатива, как отметил Богдан Монич, также нуждается в изменениях в Закон «О судоустройстве и статусе судей» в части определения базового размера должностного оклада судьи местного суда.

В свою очередь член Высшего совета правосудия Виталий Салихов отметил, что инициатива премирования судей местных судов обсуждалась и членами Совета правосудия. По итогам обсуждения было высказано мнение, что Совет правосудия не сможет разработать и утвердить Положение о премировании судей.

«Все пришли к единому мнению, что судейское вознаграждение определяется только законом «О судоустройстве и статусе судей». Как Совет правосудия будет определять проценты премий для распределения, нам также не понятно. Мы же не знаем, как конкретно, и в каких условиях работает тот или иной судья. В целом, такие действия ВСП могут выглядеть даже и как вмешательство в деятельность конкретного суда. Таким образом, решение вопроса судейского вознаграждения путем премирования судей Советом правосудия не воспринимается», - рассказал Виталий Салихов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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