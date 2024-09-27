Рада суддів та Вища рада правосуддя виступили проти виплати суддям премій у 2025 році

У Раді суддів України запропонували збільшити на постійній основі базовий розмір посадового окладу судді місцевого суду хоча б до 35 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Джерело фото: РСУ

Рада суддів України та Вища рада правосуддя виступили проти виплати суддям судів першої інстанції премій протягом 2025 року у розмірі 40% від посадового окладу.

Нагадаємо, що відповідна пропозиція, ініціатором якої виступило Міністерство фінансів, міститься у проекті Державного бюджету на 2025 рік.

Для виплати премій заплановано виділити судовій владі додатково 1 млрд. 627 млн. гривень, з яких 1,3 млрд. гривень мають піти на виплату премій, а залишок – на нарахування для виплат.

Положення про преміювання суддів, за задумом ініціатора, має затвердити Вища рада правосуддя.

Разом з тим, як розповідала «Судово-юридична газета», Закон «Про судоустрій і статус суддів» не передбачає виплати премій суддям. Відповідно, реалізація вказаної ініціативи передбачає внесення змін у профільне законодавство.

Крім того, виникло питання, яким чином буде дотримана справедливість визначення таких премій в судах, і на кого саме буде покладатися фінальне рішення в питанні їх виплати.

Вказані ініціативи викликали критику під час роботи XX з’їзду суддів у вересні.

Спроба таким чином підвищити винагороду суддям судів першої інстанції, при умові, що розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який використовується для розрахунку суддівської винагороди залишається «замороженим» з 2021 року на рівні 2 102 гривні, викликала сумнів, як у РСУ, так і у делегатів з’їзду.

До того ж в РСУ зазначили, що фактично мова йде лише про разову «акцію» з преміями, яка ніяким чином глобально не вирішить проблему розрахунку розміру суддівської винагороди.

Як зазначив 23 вересня під час засідання Робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади голова РСУ Богдан Моніч, вказані 1,6 млрд. гривень було б доцільніше направити на виплату суддям судів першої інстанції напряму, шляхом збільшення базового розміру посадового окладу судді місцевого суду з 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб до хоча б 35 прожиткових мінімумів.

Таким чином, розмір посадового окладу судді суду першої інстанції, навіть у разі «замороження» прожиткового мінімуму на рівні 2 102 гривні, у 2025 році зросте з 63 060 гривень до 73 570 гривень.

У певній мірі це дозволить дещо «підтягнути» розмір суддівської винагороди судів першої інстанції до рівня апеляційної інстанції.

Втім, вказана ініціатива, як зазначив Богдан Моніч, також потребує змін у Закон «Про судоустрій і статус суддів» у частині визначення базового розміру посадового окладу судді місцевого суду.

У свою чергу, член Вищої ради правосуддя Віталій Саліхов зазначив, що ініціатива преміювання суддів місцевих судів обговорювалася і членами Ради правосуддя. За підсумками обговорення була висловлена думка, що Рада правосуддя не зможе розробити та затвердити Положення про преміювання суддів.

«Всі прийшли до єдиної думки, що суддівська винагорода визначається лише законом «Про судоустрій і статус суддів». Яким чином Рада правосуддя буде визначати відсотки премій для розподілу, нам також не зрозуміло. Ми ж не знаємо, як конкретно, та в яких умовах працює той чи інший суддя. В цілому такі дії ВРП можуть виглядати навіть і як втручання в діяльність конкретного суду. Таким чином, вирішення питання суддівської винагороди шляхом преміювання суддів, Радою правосуддя не сприймається», - розповів Віталій Саліхов.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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