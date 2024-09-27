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У школах з’являться кар'єрні радники для учнів 8-9 класів

17:58, 27 вересня 2024
Кар'єрні радники допоможуть школярам обирати профіль навчання.
У школах з’являться кар'єрні радники для учнів 8-9 класів
Джерело фото: slovoidilo
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Міністерство освіти України планує впровадити кар'єрних радників для учнів восьмих та девʼятих класів, які допомагатимуть обирати профіль навчання у старшій школі. Про це повідомив заступник міністра освіти Андрій Сташків в інтерв'ю «Українській правді».

За словами Сташківа, реформа профільної школи передбачає поділ на різні напрямки: гуманітарний, природничий, технологічний тощо. Після дев'ятого класу школярі зможуть обирати профіль, який відповідає їхнім інтересам та майбутнім професійним планам. Для підтримки цього вибору у старших класах працюватимуть кар'єрні радники.

«Концепція старшої профільної школи передбачає наявність профілів: гуманітарних, природничих, технологічних тощо. Учень після девʼятого класу буде обирати профіль, що відповідатиме освітній траєкторії, якою він планує рухатися далі. Тому ми зараз працюємо над тим, щоб у восьмих та девʼятих класах почали працювати кар'єрні радники, які будуть допомагати з вибором профілю у 10 класі», – зазначив посадовець.

Основна мета радників – допомогти учням не лише знайти напрям, який їх цікавить, а й стимулювати вибір затребуваних спеціальностей, зокрема інженерів та програмістів, які працюватимуть над розробками новітніх технологій.

«На жаль, ми дійсно не маємо великої кількості учнів, які хочуть обирати саме ці профілі. Зараз школи в старших класах мають відповідні профілі навчання, але якщо подивитися на ці дані, то понад 70% – гуманітарні», – додав Сташків.

Зміни у профільній освіті планують реалізовувати через обладнання шкіл сучасними STEM-лабораторіями та роботу кар'єрних радників. Очікується, що концепція реформування старшої школи буде завершена найближчим часом, а перші кар'єрні радники можуть з'явитися згодом.

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