У Нью-Йорку розпочалася зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа, фото

Вони зустрілися у п'ятницю у нью-йоркському хмарочосі Trump Tower.

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У США почалася зустріч Президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти США Дональда Трампа. Відповідні фото публікує «Голос Америки».

Вони зустрілися у п'ятницю у нью-йоркському хмарочосі Trump Tower.

Напередодні Трамп оприлюднив лист, в якому Президент України Володимир Зеленський просив про зустріч з ним. При цьому він не супроводив лист жодним коментарем.

Згодом Дональд Трамп заявив, що 27 вересня зустрінеться із Володимиром Зеленським.

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