В Нью-Йорке началась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа, фото

Они встретились в пятницу в нью-йоркском небоскребе Trump Tower.

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В США началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Подходящие фото публикует «Голос Америки».

Они встретились в пятницу в нью-йоркском небоскребе Trump Tower.

Накануне Трамп обнародовал письмо, в котором Президент Украины Владимир Зеленский просил встречу с ним. При этом он не сопровождал письмо ни одним комментарием.

Позже Дональд Трамп заявил, что 27 сентября встретится с Владимиром Зеленским.

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