В Китае затонула атомная подводная лодка нового поколения

Китай скрывает катастрофу с новейшей атомной подводной лодкой.

Источник фото: Х / Tom Shugart

Весной этого года в Китае затонула новейшая атомная ударная подводная лодка, но китайские власти пытаются скрыть этот случай. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на американских военных чиновников.

По данным США, инцидент произошел с судном класса «Чжоу», первым представителем нового поколения китайских атомных подводных лодок, построенных государственной компанией China State Shipbuilding Corp. Судно отличается особой кормой для лучшей маневренности.

Подводная лодка проходила финальное оборудование на верфи вблизи Уханя в конце мая, но впоследствии, в мае или в начале июня, вероятно, затонула. Спутниковые снимки, сделанные в начале июня, зафиксировали скопление больших плавучих кранов, которые, как предполагается, использовались для спасения судна.

Томас Шугарт, бывший офицер подводного флота США, обратил внимание на необычную активность кранов, предположив, что это может быть связано с инцидентом на подводной лодке. Однако на тот момент он не знал, что судно было атомным.

Китайские власти, включая Военно-морские силы, не признали этот инцидент. Шугарт сравнил ситуацию с мнимой аварией атомной подводной лодки в США, подчеркивая, что замалчивание подобных событий является крайне необычным.

Пока нет информации о возможных жертвах или наличии ядерного топлива на борту подводной лодки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.