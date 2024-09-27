Хищение 36 млн грн на закупки запчастей для самолетов ВСУ - подозрение получил экс-директор ГП и его сообщники

Объявлено подозрение экс-директору госпредприятия и его сообщникам в присвоении более 36 млн грн бюджетных средств на закупки запчастей для самолетов Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Речь идет о схеме, которую правоохранители ликвидировали в декабре 2023 года на одном из оборонных предприятий Украины. Тогда уже бывший директор завода был разоблачен на хищении по меньшей мере 4 млн грн при закупке модулей к радиолокационным системам на украинские истребители.
Правоохранители задокументировали дополнительно еще 32 млн грн, которые фигурант вместе с сообщниками вывел «в тень».
Таким образом, общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 36 млн грн.
«Схема заключалась в приеме на баланс предприятия заведомо бракованных деталей, которые на завод поставляли «свои» предприятия. При этом средства, которые платили за эти неисправные детали, затем обналичивали и распределяли между участниками «схемы», — указали в СБУ.
В настоящее время экс-директору госпредприятия (заочно), его бывшей заместительнице, шести руководителям подконтрольных фирм и еще двум их сообщникам сообщено (в соответствии с совершенными преступлениями) о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
Злоумышленникам грозит до 13 лет заключения с конфискацией имущества.
Бывший глава госпредприятия скрывается от правосудия за пределами Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за совершенные преступления.
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