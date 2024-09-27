Хищение 36 млн грн на закупки запчастей для самолетов ВСУ - подозрение получил экс-директор ГП и его сообщники

Преступная схема заключалась в приеме на баланс предприятия заведомо бракованных деталей, поставляемых на завод «своими» предприятиями.

Объявлено подозрение экс-директору госпредприятия и его сообщникам в присвоении более 36 млн грн бюджетных средств на закупки запчастей для самолетов Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Речь идет о схеме, которую правоохранители ликвидировали в декабре 2023 года на одном из оборонных предприятий Украины. Тогда уже бывший директор завода был разоблачен на хищении по меньшей мере 4 млн грн при закупке модулей к радиолокационным системам на украинские истребители.

Правоохранители задокументировали дополнительно еще 32 млн грн, которые фигурант вместе с сообщниками вывел «в тень».

Таким образом, общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 36 млн грн.

«Схема заключалась в приеме на баланс предприятия заведомо бракованных деталей, которые на завод поставляли «свои» предприятия. При этом средства, которые платили за эти неисправные детали, затем обналичивали и распределяли между участниками «схемы», — указали в СБУ.

В настоящее время экс-директору госпредприятия (заочно), его бывшей заместительнице, шести руководителям подконтрольных фирм и еще двум их сообщникам сообщено (в соответствии с совершенными преступлениями) о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 2, 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией);

ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное преступной организацией);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией).

Злоумышленникам грозит до 13 лет заключения с конфискацией имущества.

Бывший глава госпредприятия скрывается от правосудия за пределами Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за совершенные преступления.

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