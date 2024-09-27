В Полтаве 71-летний мужчина поджег себя в помещении ОГА

Полицейские оперативно отреагировали на самоподжог и потушили пламя, сейчас мужчина находится в больнице.

Источник фото: kop.net.ua

27 сентября около 12 часов в помещении Полтавской областной военной администрации произошел инцидент с самоподжогом. По предварительным данным, 71-летний мужчина, житель другой области, облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Об этом сообщила полиция Полтавы.

Полицейские, которые несли службу на объекте, оперативно потушили пламя на одежде пострадавшего и вызвали скорую помощь. Мужчину с многочисленными ожогами срочно госпитализировали.

Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа и криминалисты. Правоохранители устанавливают мотивы и обстоятельства этого трагического случая.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.