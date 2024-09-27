У Полтаві 71-річний чоловік підпалив себе у приміщенні ОВА

Поліцейські оперативно відреагували на самопідпал та загасили полум'я, зараз чоловік перебуває у лікарні.

Джерело фото: kop.net.ua

27 вересня близько 12-ї години в приміщенні Полтавської обласної військової адміністрації трапився інцидент із самопідпалом. За попередніми даними, 71-річний чоловік, мешканець іншої області, облив себе легкозаймистою рідиною та підпалив. Про це повідомила поліція Полтави.

Поліцейські, які несли службу на об'єкті, оперативно загасили полум'я на одязі постраждалого та викликали швидку допомогу. Чоловіка з численними опіками терміново госпіталізували.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група та криміналісти. Правоохоронці встановлюють мотиви та обставини цього трагічного випадку.

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