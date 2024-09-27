Евросоюз оштрафовал Meta на 90 млн евро из-за хранения паролей без защиты или шифрования

Ранее компанию штрафовали за то, что пользователи не получают четкой информации о сборе и использовании их данных в коммерческих целях.

Ведущий регулятор конфиденциальности Европейского Союза 27 сентября оштрафовал принадлежащего Марку Цукербергу гиганта социальных сетей Meta на 91 миллион евро за сохранение паролей некоторых пользователей без защиты или шифрования, сообщает Reuters.

Расследование было начато пять лет назад после того, как Meta сообщила Комиссии по защите данных Ирландии (DPC), что хранила некоторые пароли в «открытом тексте». Тогда Meta публично признала инцидент, а DPC заявил, что пароли не были доступны посторонним.

«Широко признано, что пароли пользователей не следует хранить в открытом виде, учитывая риски злоупотреблений, возникающих из-за лиц, имеющих доступ к таким данным», - сказал в заявлении заместитель комиссара DPC Ирландии Грэм Дойл.

Представитель Meta заявил, что компания приняла немедленные меры, чтобы исправить ошибку после обнаружения ее во время проверки безопасности в 2019 году, и что нет никаких доказательств того, что пароли были скомпроментированы или имел место неправильный доступ к ним.

DPC является ведущим регулятором ЕС для большинства ведущих интернет-компаний США.

Пока он оштрафовал Meta на общую сумму 2,5 миллиарда евро за нарушение Общего регламента защиты данных (GDPR), введенного в 2018 году, включая рекордный штраф в 1,2 миллиарда евро в 2023 году.

Также напомним, что летом 2024 Антимонопольный комитет Италии (AGCM) оштрафовал компании Meta Platforms Ireland Ltd. и его материнскую компанию Meta Platforms Inc. на €3,5 миллиона за нечестную коммерческую практику создания и управления учетными записями социальных сетей Facebook и Instagram.

А именно, за то, что в процессе регистрации в Instagram пользователи «не получают четкой информации о сборе и использовании их данных в коммерческих целях». Кроме того, в Комитете отметили, что когда «учетные записи в Facebook и Instagram были приостановлены, пользователям не была предоставлена ​​полезная информация об обжаловании этого решения».

Ранее сообщалось, что в документах компании Cox Media Group (CMG), одного из партнеров таких техгигантов как Facebook и других, заявляется, что она использует технологию «Активного прослушивания» (Active Listening) на основе искусственного интеллекта, чтобы собирать данные о разговорах пользователей в реальном времени.

Автор: Наталя Мамченко

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