Євросоюз оштрафував Meta на 90 млн євро через зберігання паролів без захисту чи шифрування

Раніше компанію штрафували за те, що користувачі не отримують чіткої інформації про збір і використання їх даних у комерційних цілях.

Провідний регулятор конфіденційності Європейського Союзу 27 вересня оштрафував гіганта соціальних мереж Meta, який належить Марку Цукербергу, на 91 мільйон євро за збереження паролів деяких користувачів без захисту або шифрування, повідомляє Reuters.

Розслідування було розпочато п'ять років тому після того, як Meta повідомила Комісію із захисту даних Ірландії (DPC), що зберігала деякі паролі у «відкритому тексті». Тоді Meta публічно визнала інцидент, а DPC заявив, що паролі не були доступні стороннім особам.

«Широко визнано, що паролі користувачів не слід зберігати у відкритому вигляді, враховуючи ризики зловживань, які виникають через осіб, які мають доступ до таких даних», — сказав у заяві заступник комісара DPC Ірландії Грем Дойл.

Представник Meta заявив, що компанія вжила негайних заходів, щоб виправити помилку після виявлення її під час перевірки безпеки в 2019 році, і що немає жодних доказів того, що паролі були скомпроментовані або мав місце неналежний доступ до них.

DPC є провідним регулятором ЄС для більшості провідних інтернет-компаній США.

Наразі він оштрафував Meta на загальну суму 2,5 мільярда євро за порушення Загального регламенту захисту даних (GDPR), запровадженого в 2018 році, включаючи рекордний штраф у 1,2 мільярда євро в 2023 році.

Також нагадаємо, що влітку 2024 року Антимонопольний комітет Італії (AGCM) оштрафував компанії Meta Platforms Ireland Ltd. та її материнську компанію Meta Platforms Inc. на €3,5 мільйони за нечесну комерційну практику щодо створення та керування обліковими записами соціальних мереж Facebook та Instagram.

А саме, за те, що у процесі реєстрації в Instagram користувачі «не отримують чіткої інформації про збір і використання їхніх даних у комерційних цілях». Крім того, у Комітеті зазначили, що коли «облікові записи у Facebook і Instagram були призупинені, користувачам не було надано корисної інформації щодо оскарження цього рішення».

Раніше повідомлялося, що у документах компанії Cox Media Group (CMG), одного з партнерів таких техгігантів як Facebook та інших, заявляється про те, що вона використовує технологію «Активного прослуховування» (Active Listening) на основі штучного інтелекту, щоб збирати дані про розмови користувачів у реальному часі.

Автор: Наталя Мамченко

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