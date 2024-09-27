В Украине изменились условия государственного льготного ипотечного кредитования єОселя

Сертификат єВідновлення можно будет использовать, чтобы полностью или частично покрыть первый взнос по ипотеке.

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В Украине вступили в силу изменения в программу льготного ипотечного кредитования єОселя. Постановлением Кабинета Министров № 939 предусмотрен ряд изменений в программу, некоторые из них вступили в силу еще 19 сентября.

В частности, как сообщают в Минреинтеграции, владельцы разрушенного жилья смогут использовать сертификат єВідновлення (в случае его получения), чтобы полностью или частично покрыть первый взнос по ипотеке в рамках программы єОселя.

По этой программе приобрести жилье также смогут украинцы, ранее участвовавшие в государственных жилищных программах. Речь идет о гражданах, дома которых были разрушены или остались на временно оккупированной территории.

Подробнее с недавними изменениями в программе єОселя можно ознакомиться в инфографике ниже:

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