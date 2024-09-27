В Україні змінилися умови державного пільгового іпотечного кредитування єОселя

Сертифікат єВідновлення можна буде використати, щоб повністю або частково покрити перший внесок по іпотеці.

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В Україні набрали чинності зміни до програми пільгового іпотечного кредитування єОселя. Постановою Кабінету Міністрів № 939 передбачено низку змін до програми, деякі з них набрали чинності ще 19 вересня.

Зокрема, як повідомляють у Мінреінтеграції, власники зруйнованого житла зможуть використати сертифікат єВідновлення (у разі його отримання), щоб повністю або частково покрити перший внесок за іпотекою у межах програми єОселя.

За цією програмою придбати житло також зможуть українці, які раніше вже брали участь у державних житлових програмах. Йдеться про громадян, будинки яких були зруйновані або залишилися на тимчасово окупованій території.

Докладніше з нещодавніми змінами до програми єОселя можна ознайомитися в інфографіці нижче:

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