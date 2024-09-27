У Євросоюзі оштрафували Meta на понад €90 мільйонів за зберігання паролів користувачів

Виявилось, що компанія помилково зберігала паролі користувачів у незахищеному форматі.

Провідний регулятор з питань конфіденційності Європейського Союзу оштрафував компанію Meta на 91 мільйон євро за ненавмисне зберігання паролів деяких користувачів без захисту або шифрування. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що розслідування було розпочато п'ять років тому після того, як Meta повідомила Комісію із захисту даних Ірландії (DPC) про те, що вона зберігала деякі паролі у «відкритому тексті» (вихідний текст, що підлягає шифруванню і може бути прочитаний без додаткової обробки).

Тоді компанія публічно визнала цей інцидент, а DPC заявила, що паролі не були доступні зовнішнім сторонам.

Представник техногіганта заявив, що компанія негайно вжила заходів для виправлення помилки після того, як виявила її під час перевірки безпеки в 2019 році, і що немає жодних доказів того, що паролі були використані зловмисниками або отримали доступ до них неналежним чином.

«Паролі користувачів не повинні зберігатися у відкритому вигляді, враховуючи ризики зловживань», - заявив заступник комісара DPC Ірландії Грем Дойл.

Комісія із захисту даних Ірландії є провідним регулятором ЄС для більшості найбільших американських інтернет-компаній через те, що їхні операції в ЄС зазвичай здійснюються через Ірландію.

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