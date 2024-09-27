В Евросоюзе оштрафовали Meta более чем на €90 миллионов за хранение паролей пользователей

Оказалось, что компания по ошибке хранила пароли пользователей в незащищенном формате.

Ведущий регулятор по конфиденциальности Европейского Союза оштрафовал компанию Meta на 91 миллион евро за непреднамеренное хранение паролей некоторых пользователей без защиты или шифрования. Об этом сообщает Reuters.

Расследование было начато пять лет назад после того, как Meta сообщила Комиссию по защите данных Ирландии (DPC) о том, что она хранила некоторые пароли в «открытом тексте» (исходный текст, подлежащий шифрованию и может быть прочитан без дополнительной обработки).

Тогда компания публично сочла этот инцидент, а DPC заявила, что пароли не были доступны внешним сторонам.

Представитель техногиганта заявил, что компания немедленно приняла меры по устранению ошибки после того, как обнаружила ее во время проверки безопасности в 2019 году, и что нет никаких доказательств того, что пароли были использованы злоумышленниками или получили доступ к ним ненадлежащим образом.

«Пароли пользователей не должны храниться в открытом виде, учитывая риски злоупотреблений», - заявил заместитель комиссара DPC Ирландии Грэм Дойл.

Комиссия по защите данных Ирландии является ведущим регулятором ЕС для большинства крупнейших американских интернет-компаний из-за того, что их операции в ЕС обычно осуществляются через Ирландию.

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