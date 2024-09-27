На одном из пунктов пропуска со Словакией введут временные ограничения

Движение грузов через пункт пропуска «Ужгород» будет ограничено 30 сентября из-за техобслуживания.

Источник фото: Закарпатская таможня

Государственная таможенная служба Украины сообщает о временных ограничениях движения грузового транспорта в пункте пропуска «Вишне Немецкое - Ужгород» из-за технических работ на словацкой стороне границы.

30 сентября 2024 года с 8:00 до 18:00 часов на пункте пропуска будет частично ограничено движение грузов из-за технического обслуживания дорожно-осевых весов. В это время движение транспорта будет организовано по одной полосе, обозначенной временной дорожной разметкой.

Водителей грузовых транспортных средств призывают быть внимательными и следовать указаниям временных дорожных знаков и местных служб для безопасности и во избежание заторов.

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