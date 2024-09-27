Умерла Мэгги Смит, которая сыграла профессорку Макгонагалл в серии фильмов о Гарри Поттере

Актриса Мэгги Смит, известная по фильмам о Гарри Поттере и аббатство Даунтон, умерла в возрасте 89 лет.

В возрасте 89 лет умерла Мэгги Смит — актриса, неустанно демонстрировавшая свой талант на протяжении десятилетий в разных ролях: от театра до кино, от большого экрана до маленького.

О ее смерти 27 сентября сообщается на сайте BBC со ссылкой на заявление членов ее семьи.

Мэгги Смит – двукратная обладательница премии «Оскар». Семикратная лауреатка премии BAFTA: в номинации «Лучшая актриса» 4 раза, в номинации «Лучшая роль второго плана» — одна, специальные награды — две. Обладательница четырех наград премии «Эмми». Кавалер Ордена кавалеров почета и Дама-Командор Ордена Британской империи.

Мэгги Смит стала известна целому поколению кинозрителей благодаря роли профессорки Минервы Макгонагалл в серии фильмов о Гарри Поттере.

Смит сыграла в семи фильмах франшизы, которая стала величайшей киносагой с множеством фанатов во всем мире.

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