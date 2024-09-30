Как Минагрополитики создало «монополию» в сфере сертификации сельхозтехники под предлогом затягивания с разработкой подзаконных актов

Министерство агрополитики допустило только одно частное предприятие – ООО «АВИКС-ДРАЙВ», которое может проводить сертификацию сельхозтехники, а всем остальным отказывает, ссылаясь на отсутствие порядка допуска, который никак не может подать на рассмотрение правительства.

Как известно, Украина приводит свое законодательство в соответствие с европейскими стандартами во всех сферах. Не исключением является сфера технического регулирования в агропромышленности, в частности, внедрение европейских процедур по вводу в обращение и эксплуатацию сельскохозяйственных тракторов.

Летом 2024 года вступили в силу новые требования к тракторам и другой сельхозтехнике – постановление Кабмина №28, которым утвержден Технический регламент утверждения типа сельскохозяйственных и лесохозяйственных транспортных средств. Вместе с тем Минагрополитики до сих пор не подало на рассмотрение Кабмина порядок уполномочия и прекращения уполномочия предприятий, учреждений, организаций на выполнение функций органа утверждения типа сельскохозяйственных и лесохозяйственных транспортных средств, их компонентов.

То есть, у Минагрополитики до сих пор отсутствует перечень условий, документов и т.п., которые должны предоставить предприятия-кандидаты для получения возможности проводить сертификацию сельхозтехники. Хотя постановление №28 было принято Кабмином еще в январе, соответствующий закон 2296-IX об изменениях в осуществлении функций технического регулирования в сфере агропромышленного комплекса – принят в мае 2022 года, то есть о необходимости приводить свои акты в соответствие с европейскими чиновниками известно уже давно.

Такие долгие размышления и согласования подзаконных актов стали удобным основанием для того, чтобы сохранять в сфере сертификации монополию для одного частного предприятия – ООО «АВИКС-ДРАЙВ». Другим же частным предприятиям доступ к возможности получить разрешение на осуществление сертификации фактически блокируется со ссылкой на отсутствие подзаконной базы.

При этом данное ООО «АВИКС-ДРАЙВ» было уполномочено на осуществление сертификации Минагрополитики вопреки как старым правилам, так и вопреки новым.

Следует объяснить, что фактически существует два перечня условий для получения уполномочия на осуществление деятельности по утверждению типа сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов, их прицепов и сменного прицепного оборудования к ним, системам, составным частям и отдельным техническим узлам.

Согласно условиям, действовавшим до вступления в силу закона 2296-IX от 31.05.2022 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно осуществления функций технического регулирования в сфере агропромышленного комплекса и машиностроения для агропромышленного комплекса» (вступил в силу 17.06.2024), претендент на уполномочие должен был иметь опыт не менее 3 лет в сфере утверждения типа сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов, их прицепов и сменного прицепного оборудования к ним, системам, составным частям и отдельным техническим узлам.

В своем ответе на запрос «Судебно-юридической газеты» Минагрополитики отмечает, что ООО «АВИКС-ДРАЙВ» предоставили подтверждение опыта не менее 3 лет в сфере утверждения типа и предоставили копии сертификатов типа по техническому регламенту, выданным в добровольной системе сертификации.

Впрочем, это нонсенс. Ведь статьей 1 Закона «О технических регламентах и ​​оценке соответствия» определено понятие технический регламент. Это нормативно-правовой акт, в котором определены характеристики продукции или связанные с ними процессы и методы производства, включая соответствующие административные положения, соблюдение которых обязательно.

Следовательно, ни о какой добровольности речь идти не может.

Уже после того, как Закон 2296-IX вступил в силу, то есть, после 17 июня 2024 года, установлено, что претендент на уполномочие должен иметь подтвержденную компетентность в сфере оценки соответствия технических средств для агропромышленного комплекса.

Для понимания, что такое «подтвержденная компетентность», следует обратиться к статье 1 Закона «Об аккредитации органов по оценке соответствия», где определено, что процесс оценивания компетентности органа по оценке соответствия в определенной сфере аккредитации осуществляется национальным органом Украины по аккредитации (т. е. Национальным агентством по аккредитации) на основе определенных стандартов и/или других нормативных документов.

Однако ООО «АВИКС-ДРАЙВ» не аккредитовано Национальным агентством по аккредитации Украины, то есть Минагрополитики назначило организацию, не имеющую подтвержденной компетентности как органа по оценке соответствия или утверждения типа.

Таким образом, Минагрополитики нарушает ч. 3 статьи 33 Закона «О технических регламентах и ​​оценке соответствия», по которому соответствие органа по оценке соответствия критериям, установленным стандартами по перечню национальных стандартов, соответствие которым предоставляет презумпцию соответствия органов по оценке соответствия специальным требованиям к назначенным органам и признанным независимым организациям, может быть доказано исключительно путем аккредитации такого органа национальным органом Украины по аккредитации, а в случае если национальный орган не осуществляет аккредитацию по соответствующим видам деятельности по оценке соответствия, - национальным органом по аккредитации другого государства, являющегося членом международной или региональной организации по аккредитации.

Следовательно, ни по старому закону, ни по новому ООО «АВИКС-ДРАЙВ» не могло быть определено Минагрополитики органом сертификации.

Однако, судя по тому, что в министерстве не только игнорируют эти нарушения, но под предлогом разработки нового подзаконного акта отказывают другим предприятиям в возможности претендовать на уполномочие, чиновникам важно сохранить такой «закрытый клуб».

Очевидно, что уполномочие ООО «АВИКС-ДРАЙВ», фактически являющегося теперь единственным уполномоченным органом по оценке соответствия сельхозтехники, должно было создать впечатление, что в этой сфере присутствует «частный» сектор. Впрочем, назвать его таким тяжело.

Так, данное ООО было основано ООО «Научно-учебный центр института сельского хозяйства» с долей 100%. Единственным учредителем ООО «Научно-учебный центр института сельского хозяйства» является Адамчук Олег Валерьевич. По странному стечению обстоятельств учредитель частной компании до недавних пор был госслужащим и занимал должность заведующего сектором надзора и регистрации сельскохозяйственной техники Департамента управления финансами и экономической деятельности в Государственной службе по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Судя по реестру деклараций, Олег Адамчук ранее работал в госпредприятии «Научно-технический центр сертификации «АгроСЕПРО». То есть, в другом органе, который также назначен органом по сертификации. Главный бухгалтер в ГП «НТЦ «АгроСЕПРО» НААН – Светлана Погорила – является по совместительству руководителем упомянутого ООО «АВИКС-ДРАЙВ». Таким образом, и ООО, и ГП фактически связаны между собой организациями. К тому же отец Олега Адамчука, Адамчук Валерий Васильевич, занимает должность директора в Институте механики и автоматики агропромышленного производства Национальной академии аграрных наук Украины.

Как известно, недавно Верховной Радой назначен новый министр аграрной политики и продовольствия Украины – Виталий Коваль. Эксперты выражают надежду, что при новом руководителе в министерстве будет преодолена вышеописанная схема в сфере оценки соответствия сельхозтехники.

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