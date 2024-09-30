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Як Мінагрополітики створило «монополію» у сфері сертифікації сільгосптехніки під приводом затягування з розробкою підзаконних актів

08:00, 30 вересня 2024
Міністерство агрополітики допустило лише одне приватне підприємство – ТОВ «АВІКС-ДРАЙВ», яке може проводити сертифікацію сільгосптехніки, а всім іншим відмовляє, посилаючись на відсутність порядку допуску, який ніяк не може подати на розгляд Уряду.
Як Мінагрополітики створило «монополію» у сфері сертифікації сільгосптехніки під приводом затягування з розробкою підзаконних актів
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Як відомо, Україна наразі приводить своє законодавство у відповідність до європейських стандартів в усіх сферах. Не виключенням є сфера технічного регулювання в агропромисловості, зокрема запровадження європейських процедур із введення в обіг та експлуатацію сільськогосподарських тракторів.

Влітку 2024 року набули чинності нові вимоги до тракторів та іншої сільгосптехніки – постанова Кабміну №28, якою затверджено Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів.  Разом з тим, Мінагрополітики досі не подало на розгляд Кабміну порядок уповноваження та припинення уповноваження підприємств, установ, організацій на виконання функцій органу затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів, їх компонентів.

Тобто, в Мінагрополітики досі відсутній перелік умов, документів тощо, які повинні подати підприємства-кандидати для отримання можливості проводити сертифікацію сільгосптехніки. Хоча постанова №28 була прийнята Кабміном ще у січні, відповідний закон 2296-IX щодо змін у здійсненні функцій технічного регулювання у сфері агропромислового комплексу – прийнято у травні 2022 року, тобто, про потребу приводити свої акти у відповідність до європейських посадовцям відомо вже давно.

Такі довгі роздуми і «погодження» підзаконних актів стали зручною підставою для того, аби зберігати у сфері сертифікації монополію для одного приватного підприємства – ТОВ «АВІКС-ДРАЙВ». Іншим же приватним підприємствам доступ до можливості отримати дозвіл на здійснення сертифікації фактично блокується з посиланням на «відсутність підзаконної бази».

При цьому дане ТОВ «АВІКС-ДРАЙВ» було уповноважене на здійснення сертифікації Мінагрополітики всупереч як старих правил, так і всупереч нових.

Треба пояснити, що фактично існує два переліки умов для отримання уповноваження на здійснення діяльності із затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінного причіпного обладнання до них, систем, складових частин та окремих технічних вузлів.

Відповідно до умов, які діяли до набрання чинності законом 2296-IX від 31.05.2022 «Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення функцій технічного регулювання у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу» (набрав чинності 17.06.2024), претендент на уповноваження повинен був мати досвід не менше 3 років у сфері затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінного причіпного обладнання до них, систем, складових частин та окремих технічних вузлів.

В своїй відповіді на запит «Судово-юридичної газети» Мінагрополітики зазначає, що ТОВ «АВІКС-ДРАЙВ» надали підтвердження щодо досвіду не менше 3 років у сфері затвердження типу і надали копії сертифікатів типу за технічним регламентом, виданих в добровільній системі сертифікації.

Втім, це є нонсенсом. Адже статтею 1 Закону «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» визначено поняття технічний регламент. Це нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи відповідні адміністративні положення, додержання яких є обов’язковим.

Отже, ні про яку «добровільність» мова йти не може.

Вже після того, як Закон 2296-IX набрав чинності, тобто, після 17 червня 2024 року, встановлено, що претендент на уповноваження повинен мати підтверджену компетентність у сфері оцінки відповідності технічних засобів для агропромислового комплексу.

Для розуміння, що таке «підтверджена компетентність», слід звернутися до статті 1 Закону «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», де визначено, що процес оцінювання компетентності органу з оцінки відповідності у визначеній сфері акредитації здійснюється національним органом України з акредитації (тобто, Нацагентством з акредитації) на основі визначених стандартів та/або інших нормативних документів.

Однак ТОВ «АВІКС-ДРАЙВ» не акредитований Національним агентством з акредитації України, тобто, Мінагрополітики призначило організацію, що не мала підтвердженої компетентності як органу з оцінки відповідності чи затвердження типу.

Таким чином, Мінагрополітики порушує ч. 3 статті 33 Закону «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», за якою відповідність органу з оцінки відповідності критеріям, установленим стандартами з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності органів з оцінки відповідності спеціальним вимогам до призначених органів і визнаних незалежних організацій, може бути доведена виключно шляхом акредитації такого органу національним органом України з акредитації, а в разі якщо національний орган не здійснює акредитацію щодо відповідних видів діяльності з оцінки відповідності, - національним органом з акредитації іншої держави, який є членом міжнародної або регіональної організації з акредитації.

Отже, ані за старим законом, ані за новим ТОВ «АВІКС-ДРАЙВ» не могло бути визначене Мінагрополітики органом сертифікації.

Однак, судячи із того, що у міністерстві не лише ігнорують ці порушення, але під приводом розробки нового підзаконного акту відмовляють іншим підприємства у можливості претендувати на уповноваження, урядовцям важливо зберегти такий «закритий клуб».

Вочевидь, уповноваження ТОВ «АВІКС-ДРАЙВ», яке фактично є тепер єдиним уповноваженим органом з оцінки відповідності сільгосптехніки, мало створити враження, що у цій сфері присутні «приватний» сектор. Втім, назвати його таким важко.

Так, дане ТОВ було засновано ТОВ «Науково-навчальний центр інститут сільського господарства» з часткою 100%. Єдиним засновником ТОВ «Науково-навчальний центр інститут сільського господарства» є Адамчук Олег Валерійович. За дивним збігом обставин засновник приватної компанії до недавніх пір був держслужбовцем та обіймав посаду завідувача сектору нагляду і реєстрації сільськогосподарської техніки Департаменту управління фінансами та економічної діяльності у Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Судячи з реєстру декларацій, Олег Адамчук раніше працював у держпідприємстві «Науково-технічний центр сертифікації «АгроСЕПРО». Тобто, в іншому органі, який також призначений органом з сертифікації. А головний бухгалтер у ДП «НТЦ «АгроСЕПРО» НААН – Світлана Погоріла – є за сумісництвом керівником згаданого ТОВ «АВІКС-ДРАЙВ». Таким чином, і ТОВ, і ДП фактично є пов’язаними між собою організаціями. До того ж, батько Олега Адамчука, Адамчук Валерій Васильович, обіймає посаду директора в Інституті механіки та автоматики агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України.

Як відомо, нещодавно Верховною Радою призначений новий міністр аграрної політики та продовольства України – Віталій Коваль. Експерти висловлюють сподівання, що за нового очільника в міністерстві буде подолано вищеописану схему у сфері оцінки відповідності сільгосптехніки.

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Як Мінагрополітики створило «монополію» у сфері сертифікації сільгосптехніки під приводом затягування з розробкою підзаконних актів

Міністерство агрополітики допустило лише одне приватне підприємство – ТОВ «АВІКС-ДРАЙВ», яке може проводити сертифікацію сільгосптехніки, а всім іншим відмовляє, посилаючись на відсутність порядку допуску, який ніяк не може подати на розгляд Уряду.

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