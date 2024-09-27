За 1000 евро в Венгрию — на Закарпатье задержали уклониста и переправщика

23-летний житель города Чоп организовал канал переправки мужчин за границу.

Фото: dpsu.gov.ua

Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что у границы с Венгрией задержали двух правонарушителей — переправителя и гражданина, которых хотел попасть за границу.

Переправщиком оказался 23-летний житель города Чоп. Он с помощью соцсетей подыскал желающего незаконным способом покинуть территорию Украины и предложил ему свою помощь. Мужчины договорились о вознаграждении за услугу, которая составляла 1000 евро и должна была быть оплачена после успешного пересечения границы и согласовали план действий.

Согласно ему, «клиент», 40-летний днепровец, добрался до пограничного Чопа общественным транспортом, встретился в определенное время с переправщиком и они вместе отправились к границе. В 100 метрах от госграницы их заметил пограничный наряд. Заметив правоохранителей, мужчины игнорировали их указание остановиться и пытались скрыться.

Правонарушителей задержали и доставили в пограничное подразделение с целью привлечения к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы, нарушение пограничного режима и злостное неповиновение законному требованию военнослужащего Госпогранслужбы. Кроме того, в действиях закарпатца видны признаки уголовного правонарушения по ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Соответствующее сообщение отправлено по адресу Нацполиции.

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