Избран председатель и заместитель председателя Запорожского апелляционного суда

Суд возглавила Ирина Кочеткова.

27 сентября состоялось собрание судей Запорожского апелляционного суда, в повестку дня которого было включено, в частности, вопрос об избрании судей на административные должности: председателя суда и заместителя председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам голосования на должность председателя Запорожского апелляционного суда избрана судья Ирина Кочеткова, а на должность заместителя председателя суда избрана судья Светлана Дадашева.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Еще мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

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