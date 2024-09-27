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Избран председатель и заместитель председателя Запорожского апелляционного суда

20:02, 27 сентября 2024
Суд возглавила Ирина Кочеткова.
Избран председатель и заместитель председателя Запорожского апелляционного суда
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27 сентября состоялось собрание судей Запорожского апелляционного суда, в повестку дня которого было включено, в частности, вопрос об избрании судей на административные должности: председателя суда и заместителя председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам голосования на должность председателя Запорожского апелляционного суда избрана судья Ирина Кочеткова, а на должность заместителя председателя суда избрана судья Светлана Дадашева.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Еще мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области. 

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