Обрано голову та заступника голови Запорізького апеляційного суду

Суд очолила Ірина Кочеткова.

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27 вересня відбулися збори суддів Запорізького апеляційного суду, на порядок денний яких були включені, зокрема, питання про обрання суддів на адміністративні посади: голови суду та заступника голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

За результатами голосування на посаду голови Запорізького апеляційного суду обрано суддю Ірину Кочеткову, а на посаду заступника голови суду обрано суддю Світлану Дадашеву.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Ще ми писали, що обрано голову Красноградського райсуду Харківської області.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

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