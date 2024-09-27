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За 1000 євро до Угорщини — на Закарпатті затримали ухилянта та переправника

22:36, 27 вересня 2024
23-річний житель міста Чоп організував канал переправляння чоловіків за кордон.
За 1000 євро до Угорщини — на Закарпатті затримали ухилянта та переправника
Фото: dpsu.gov.ua
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Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що біля кордону з Угорщиною затримали двох правопорушників — переправника та громадянина, яких хотів потрапити за кордон.

Переправником виявився 23-річний житель міста Чоп. Він за допомогою соцмереж підшукав охочого у незаконний спосіб залишити територію України й запропонував йому свою допомогу. Чоловіки домовилися про винагороду за послугу, яка складала 1000 євро і мала бути сплачена після успішного перетину кордону, та узгодили план дій.

Відповідно до нього, «клієнт», 40-річний дніпровець, дістався прикордонного Чопа громадським транспортом, зустрівся у визначений час з переправником і вони разом вирушили до кордону. За 100 метрів від держрубежу їх помітив прикордонний наряд. Помітивши правоохоронців, чоловіки ігнорували їх вказівку зупинитися і намагалися втекти.

Правопорушників затримали й доставили у прикордонний підрозділ з метою притягнення до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону, порушення прикордонного режиму та злісну непокору законній вимозі військовослужбовця Держприкордонслужби. Окрім того, у діях закарпатця вбачають ознаки кримінального правопорушення за ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Відповідне повідомлення надіслане на адресу Нацполіції.

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