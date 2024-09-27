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Померла Меггі Сміт, яка зіграла професорку Макґонеґел у серії фільмів про Гаррі Поттера

16:36, 27 вересня 2024
Актриса Меггі Сміт, відома за фільмами про Гаррі Поттера та абатство Даунтон, померла у віці 89 років.
Померла Меггі Сміт, яка зіграла професорку Макґонеґел у серії фільмів про Гаррі Поттера
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У віці 89 років померла Меггі Сміт — актриса, яка невпинно демонструвала свій талант упродовж десятиліть у різних ролях: від театру до кіно, від великого екрана до маленького.

Про її смерть 27 вересня повідомляється на сайті ВВС з посиланням на заяву членів її сім'ї.

Меггі Сміт – дворазова володарка премії «Оскар». Семиразова лавреатка премії BAFTA: в номінації «Найкраща акторка» 4 рази, в номінації «Краща роль другого плану» — одна, спеціальні нагороди — дві. Власниця чотирьох нагород премії «Еммі». Кавалер Ордена кавалерів пошани та Дама-Командор Ордена Британської імперії.

Меггі Сміт стала відома цілому поколінню кіноглядачів завдяки ролі професорки Мінерви Макґонеґел у серії фільмів про Гаррі Поттера.

Сміт зіграла в семи фільмах франшизи, яка стала найбільшою кіносагою з безліччю фанатів у всьому світі.

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