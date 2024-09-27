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На одному з пунктів пропуску зі Словаччиною введуть тимчасові обмеження

18:05, 27 вересня 2024
Рух вантажів через пункт пропуску «Ужгород» буде обмежено 30 вересня через техобслуговування.
На одному з пунктів пропуску зі Словаччиною введуть тимчасові обмеження
Джерело фото: Закарпатська митниця
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Державна митна служба України повідомляє про тимчасові обмеження руху вантажного транспорту у пункті пропуску «Вишнє Нємецьке – Ужгород» через технічні роботи на словацькій стороні кордону.

30 вересня 2024 року з 8:00 до 18:00 год. на пункті пропуску буде частково обмежено рух вантажів через технічне обслуговування дорожньо-осьових ваг. У цей час рух транспорту буде організовано по одній смузі, позначеній тимчасовою дорожньою розміткою.

Водіїв вантажних транспортних засобів закликають бути уважними та слідувати вказівкам тимчасових дорожніх знаків і місцевих служб для безпеки та уникнення заторів.

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