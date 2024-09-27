Розкрадання 36 млн грн на закупівлі запчастин для літаків ЗСУ — підозру отримав ексдиректор ДП та його спільники

Злочинна схема полягала у прийманні на баланс підприємства завідомо бракованих деталей, які на завод постачали «свої» підприємства.

Оголошено підозру ексдиректору держпідприємства та його спільникам у привласненні понад 36 млн грн бюджетних коштів на закупівлі запчастин для літаків Збройних Сил України. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як зазначається, йдеться про схему, яку правоохоронці ліквідували у грудні 2023 року на одному з оборонних підприємств України. Тоді вже колишнього директора заводу було викрито на розкраданні щонайменше 4 млн грн під час закупівлі модулів до радіолокаційних систем на українські винищувачі.

Наразі правоохоронці задокументували додатково ще 32 млн грн, які фігурант разом із спільниками вивів «у тінь».

Таким чином загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 36 млн грн.

«Схема полягала у прийманні на баланс підприємства завідомо бракованих деталей, які на завод постачали «свої» підприємства. При цьому кошти, які сплачували за ці несправні деталі, потім переводили у готівку та розподіляли між учасниками «схеми», — вказали в СБУ.

Наразі ексдиректору держпідприємства (заочно), його колишній заступниці, шести керівникам підконтрольних фірм та ще двом їхнім спільникам повідомлено (відповідно до вчинених злочинів) про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

чч. 2, 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією);

ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене злочинною організацією);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією).

Зловмисникам загрожує до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Колишній очільник держпідприємства переховується від правосуддя за межами України. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за вчинені злочини.

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