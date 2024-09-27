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В Китаї затонув атомний підводний човен нового покоління

19:18, 27 вересня 2024
Китай приховує катастрофу з новітнім атомним підводним човном.
В Китаї затонув атомний підводний човен нового покоління
Джерело фото: Х / Tom Shugart
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Навесні цього року в Китаї затонув новітній атомний ударний підводний човен, але китайська влада намагається приховати цей випадок. Про це повідомляє Wall Street Journal, посилаючись на американських військових посадовців.

За даними США, інцидент стався із судном класу «Чжоу», першим представником нового покоління китайських атомних підводних човнів, побудованих державною компанією China State Shipbuilding Corp.. Судно вирізняється особливою кормою для кращої маневровості.

Підводний човен проходив фінальне обладнання на верфі поблизу Вуханя в кінці травня, але згодом, у травні чи на початку червня, ймовірно, затонув. Супутникові знімки, зроблені на початку червня, зафіксували скупчення великих плавучих кранів, які, як припускається, використовувалися для порятунку судна.

Томас Шугарт, колишній офіцер підводного флоту США, звернув увагу на незвичну активність кранів, припустивши, що це може бути пов'язано з інцидентом на підводному човні. Однак на той момент він не знав, що судно було атомним.

Китайська влада, включно з Військово-морськими силами, не визнала цей інцидент. Шугарт порівняв ситуацію з уявною аварією атомного підводного човна в США, наголошуючи, що замовчування подібних подій є вкрай незвичним.

Наразі немає інформації про можливі жертви чи наявність ядерного палива на борту підводного човна.

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