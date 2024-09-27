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Дональд Трамп заявив, що 27 вересня зустрінеться із Володимиром Зеленським

09:33, 27 вересня 2024
За словами Дональда Трампа, ініціатива щодо зустрічі була від Президента України, й він на неї погодився.
Дональд Трамп заявив, що 27 вересня зустрінеться із Володимиром Зеленським
Фото: bbc.co.uk
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Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що 27 вересня проведе зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським. Про це він сказав під час прес-конференції.

За словами Трампа, зустріч відбудеться у нью-йоркському хмарочосі Trump Tower. Вона планується на 9:45 за місцевим часом (16:45 - за Києвом).

Перед цим Дональд Трамп у соцмережі Truth Social оприлюднив лист, в якому Президент України Володимир Зеленський просив про зустріч з ним.

При цьому він не супроводив лист жодним коментарем.

«Всі ми в Україні хочемо закінчити цю війну справедливим миром. І ми знаємо, що без Америки цього неможливо досягти. Ось чому ми повинні прагнути зрозуміти один одного і залишатися в тісному контакті.

Кілька днів тому ми попросили про зустріч з вами, і я дуже хочу почути ваші думки безпосередньо, з перших вуст.

Ви знаєте, що я завжди з великою повагою ставлюся до всього, що з вами пов'язано, і так воно і має бути. Я можу бути в Нью-Йорку в п'ятницю, і це було б гарним часом для зустрічі

Дайте мені знати, якщо ви будете в місті в цей час – я б дуже хотів, щоб наша зустріч відбулася, як частина наших зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти нам закінчити цю війну справедливим шляхом», – йдеться у листі.

Повідомлення було передано Трампу через Дениса Сієніка, заступника керівника місії посольства України в США.

Раніше Камала Гарріс на зустрічі із Володимиром Зеленським заявила, що працюватиме над тим, щоб Україна перемогла.

Крім того,  Джо Байден заявив Володимиру Зеленському, що США й надалі буде продовжувати підтримувати Україну на кожному кроці.

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