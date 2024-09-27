Джо Байден на зустрічі із Володимиром Зеленським: рф не переможе в цій війні, переможе Україна

Джо Байден заявив Володимиру Зеленському, що США й надалі буде продовжувати підтримувати Україну на кожному кроці.

Фото: president.gov.ua

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що росія не буде переможцем у війні, переможе Україна. Про це він сказав під час зустрічі у Білому домі.

«Дозвольте мені чітко заявити. росія не переможе в цій війні. росія не переможе. Україна переможе, і ми будемо продовжувати підтримувати вас на кожному кроці», - сказав Байден.

За словами американського лідера, що США «дивляться вперед», щоб допомогти Україні досягти успіху в довгостроковій перспективі.

Джо Байден також нагадав, що раніше цього літа було запущено Ukraine Compact, у якому беруть участь понад 20 країн, прихильних до довгострокової безпеки України, а разом із понад 30 країнами та ЄС, США випустили спільну декларацію щодо підтримки відновлення та реконструкції України.

«Цими діями ми даємо зрозуміти, що підтримуємо Україну зараз і в майбутньому», - додав він.

Раніше ми писали, що США виділяють військову допомогу Україні на суму майже 8 млрд доларів.

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