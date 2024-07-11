Джо Байден представить нову безпекову угоду для України, до якої будуть залучені більше 20 країн

Договором передбачена підтримка України навіть після закінчення війни.

Джерело фото: ArmyInform

Президент США Джозеф Байден планує представити новий Договір щодо України (Ukraine Compact), який об'єднає більше 20 держав, що підписали двосторонні безпекові угоди з Києвом. Про це заявив радник з питань національної безпеки президента США Джейкоб Салліван, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«За кілька годин ми знову увійдемо в історію. Президент Байден збере понад 20 світових лідерів, які також підписали свої двосторонні безпекові угоди, щоб запустити Ukraine Compact. Цей договір об'єднує всі ці країни і ясно дає зрозуміти, що ми і далі підтримуватимемо Україну в цій боротьбі, а також допоможемо нарощувати її сили, щоб вона могла надійно стримувати й захищатися від майбутньої агресії», - заявив Салліван на NATO Public Forum у Вашингтоні, де проходить саміт НАТО.

Салліван підкреслив, що після закінчення війни росії проти України всі країни, які підписали Ukraine Compact, продовжуватимуть підтримувати Україну, як роблять це зараз.

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