Джо Байден представит новое соглашение по безопасности для Украины, к которому будут привлечены более 20 стран

Договором предусмотрена поддержка Украины даже после окончания войны.

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Президент США Джозеф Байден планирует представить новый Договор по Украине (Ukraine Compact), который объединит более 20 государств, подписавших двусторонние соглашения по безопасности с Киевом. Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности президента США Джейкоб Салливан, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Через несколько часов мы снова войдем в историю. Президент Байден соберет более 20 мировых лидеров, которые также подписали свои двусторонние соглашения по безопасности, чтобы запустить Ukraine Compact. Этот договор объединяет все эти страны и ясно дает понять, что мы будем продолжать поддерживать Украину в этой борьбе, а также поможем наращивать ее силы, чтобы она могла надежно сдерживать и защищаться от будущей агрессии», - заявил Салливан на NATO Public Forum в Вашингтоне, где проходит саммит НАТО.

Салливан подчеркнул, что после окончания войны россии против Украины все страны, подписавшие Ukraine Compact, будут продолжать поддерживать Украину, как делают это сейчас.

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