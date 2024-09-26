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США виділяють військову допомогу Україні на суму майже 8 млрд доларів

13:27, 26 вересня 2024
Зокрема, до пакету увійшла додаткова батарея ППО Patriot, ракети великої дальності та боєприпаси класу «повітря – земля».
США виділяють військову допомогу Україні на суму майже 8 млрд доларів
Джерело фото: president.gov.ua
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Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів США та запровадження санкцій проти росії. Про стало відомо із заяви Президента Володимира Зеленського.

«Від імені українського народу та наших відважних воїнів на передовій я дякую нашому найближчому союзнику, Сполученим Штатам, за те, що вдалося знайти спосіб виділити залишок безпекової допомоги Україні та забезпечити, щоб повноваження Президента не закінчилися до кінця фінансового року у США», - заявив Глава України.

За його словами, мова йде про додаткову батарею ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси класу «повітря – земля», а також кошти для зміцнення оборонно-промислової бази України.

Також, як повідомив Володимир Зеленський, було прийнято рішення розширити програми з підготовки більшої кількості пілотів для польотів на F-16, а також рішучі санкції, які мають обмежити здатність рф фінансувати свою агресію проти України.

У заяві президента США Джо Байдена на сайті Білого дому значиться, що він доручив Пентагону виділити весь залишок коштів на безпекову допомогу, які були виділені Україні до кінця його терміну перебування на посаді.

«В рамках цих зусиль Міністерство оборони виділить решту коштів Ініціативи безпекової допомоги Україні до кінця цього року. Я також санкціонував 5,5 мільярдів доларів в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, щоб забезпечити безстроковість цих повноважень, і щоб моя Адміністрація могла повністю використати фінансування, виділене Конгресом на підтримку скорочення американської техніки для України, а потім поповнити американські запаси», - зазначив він.

Також за його словами, він вирішив надати Україні боєприпаси великої дальності Joint Standoff Weapon (JSOW).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Байден просив Конгрес продовжити його повноваження, бо можуть згоріти майже 6 млрд доларів, які вже передбачені для України.

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