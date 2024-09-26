Практика судов
  1. В Украине

США выделяют военную помощь Украине на сумму почти 8 млрд долларов

13:27, 26 сентября 2024
В частности, в пакет вошла дополнительная батарея ПВО Patriot, ракетах большой дальности и боеприпасах класса «воздух – земля».
США выделяют военную помощь Украине на сумму почти 8 млрд долларов
Источник фото: president.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов США и введении санкций против россии. Об этом стало известно из заявления Президента Владимира Зеленского.

«От имени украинского народа и наших отважных воинов на передовой я благодарю нашего ближайшего союзника, Соединенных Штатов, за то, что удалось найти способ выделить остаток помощи по безопасности Украине и обеспечить, чтобы полномочия Президента не закончились до конца финансового года в США», - заявил Глава Украины.

По его словам, речь идет о дополнительной батарее ПВО Patriot, других средствах противовоздушной обороны и перехватчиках, беспилотниках, ракетах большой дальности и боеприпасах класса «воздух – земля», а также средствах для укрепления оборонно-промышленной базы Украины.

Также, как сообщил Владимир Зеленский, было принято решение расширить программы по подготовке большего количества пилотов для полетов на F-16, а также санкции, которые должны ограничить способность рф финансировать свою агрессию против Украины.

В заявлении президента США Джо Байдена на сайте Белого дома говорится, что он поручил Пентагону выделить весь остаток средств на помощь с безопасности, выделенных Украине до конца его срока пребывания в должности.

«В рамках этих усилий Министерство обороны выделит оставшиеся средства Инициативы помощи с безопасности Украине до конца этого года. Я также санкционировал 5,5 миллиарда долларов в рамках президентских полномочий относительно сокращения вооружений, чтобы обеспечить бессрочность этих полномочий, и чтобы моя Администрация могла полностью использовать финансирование, выделенное Конгрессом в поддержку сокращения американской техники для Украины, а затем пополнить американские запасы», - отметил он.

Также, по его словам, он решил предоставить Украине боеприпасы большой дальности Joint Standoff Weapon (JSOW).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Байден просил Конгресс продлить его полномочия, потому что могут сгореть почти 6 млрд долларов, которые уже предусмотрены для Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Использование ВСУ имущества истицы – это исполнение истцей как гражданкой конституционных обязанностей – БП ВС высказалась по поводу права на компенсацию

Женщина обратилась в суд с иском к государству с целью получения компенсации за принудительно отчужденное здание, имущество и земельный участок.

Верховный Суд объяснил, при каких условиях осуществление апелляционного рассмотрения жалобы обвиняемого в его отсутствие не противоречит УПК

Верховный Суд указал, что апелляционное разбирательство состоялось без обвиняемого с соблюдением требований УПК.

Не является нарушением УПК обращение прокурора о взыскании ущерба в интересах государства после утверждения судом соглашения о признании виновности – Верховный Суд

Определенные УПК условия соглашения о признании виновности не ограничивают взыскание ущерба по основаниям, определенным соответствующими нормами Гражданского кодекса – позиция Верховного Суда.

Как из ВАКС пытаются сделать часть «конвейера» по делу обличителя-Кубракова и использовать для легализации дерибана государственной земли

Высший антикоррупционный суд как «безмолвный подписант»: какой НАБУ видит роль ВАКС в деле по заявлению обличителя-Кубракова, и почему суд стремятся использовать для проталкивания интересов столичного застройщика.

Судья может размещать и комментировать в соцсетях только ту информацию, использование которой не наносит вреда авторитету судьи и судебной власти – Кодекс судейской этики

Судья должен избегать публичных комментариев относительно находящихся в производстве дел – что прописали в Кодексе судейской этики.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області