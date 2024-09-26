США выделяют военную помощь Украине на сумму почти 8 млрд долларов

В частности, в пакет вошла дополнительная батарея ПВО Patriot, ракетах большой дальности и боеприпасах класса «воздух – земля».

Источник фото: president.gov.ua

Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов США и введении санкций против россии. Об этом стало известно из заявления Президента Владимира Зеленского.

«От имени украинского народа и наших отважных воинов на передовой я благодарю нашего ближайшего союзника, Соединенных Штатов, за то, что удалось найти способ выделить остаток помощи по безопасности Украине и обеспечить, чтобы полномочия Президента не закончились до конца финансового года в США», - заявил Глава Украины.

По его словам, речь идет о дополнительной батарее ПВО Patriot, других средствах противовоздушной обороны и перехватчиках, беспилотниках, ракетах большой дальности и боеприпасах класса «воздух – земля», а также средствах для укрепления оборонно-промышленной базы Украины.

Также, как сообщил Владимир Зеленский, было принято решение расширить программы по подготовке большего количества пилотов для полетов на F-16, а также санкции, которые должны ограничить способность рф финансировать свою агрессию против Украины.

В заявлении президента США Джо Байдена на сайте Белого дома говорится, что он поручил Пентагону выделить весь остаток средств на помощь с безопасности, выделенных Украине до конца его срока пребывания в должности.

«В рамках этих усилий Министерство обороны выделит оставшиеся средства Инициативы помощи с безопасности Украине до конца этого года. Я также санкционировал 5,5 миллиарда долларов в рамках президентских полномочий относительно сокращения вооружений, чтобы обеспечить бессрочность этих полномочий, и чтобы моя Администрация могла полностью использовать финансирование, выделенное Конгрессом в поддержку сокращения американской техники для Украины, а затем пополнить американские запасы», - отметил он.

Также, по его словам, он решил предоставить Украине боеприпасы большой дальности Joint Standoff Weapon (JSOW).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Байден просил Конгресс продлить его полномочия, потому что могут сгореть почти 6 млрд долларов, которые уже предусмотрены для Украины.

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